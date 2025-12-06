Pistoia | detenuto 54enne si impicca in cella E’ il 73esimo suicidio del 2025
''Un detenuto di origini rumene, 54 anni d'età, accusato di reati contro la persona e in attesa di primo giudizio, si è impiccato nel primo pomeriggio di oggi, 6 dicembre 2025, nel bagno della sua cella della casa circondariale di Pistoia" L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
Altre letture consigliate
Detenuto si uccide nel carcere di Pistoia. E’ il 74* suicidio dall’inizio del 2025. #Pistoia #carceri #suicidio Vai su X
Felici di ospitare questa presentazione a cura dell'Istituto storico della Resistenza di Pistoia e della Fondazione Valore Lavoro - facebook.com Vai su Facebook
Uilpa, 'detenuto suicida in carcere Pistoia, 73/mo del 2025' - Un detenuto 54enne si è tolto la vita nel carcere di Pistoia, portando così a 73 i suicidi in carcere nel corso del 2025. Segnala ansa.it
Detenuto suicida in carcere Pistoia, 73/mo del 2025' - Un detenuto 54enne si è tolto la vita nel carcere di Pistoia, portando così a 73 i suicidi in carcere nel corso del 2025. controradio.it scrive
Ancora un suicidio in carcere: Pistoia, si toglie la vita a 54 anni - La Uilpa Polizia Penitenziaria: “È il 73esimo dall’inizio dell’anno”. Riporta msn.com