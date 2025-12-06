Pistoia | detenuto 54enne si impicca in cella E’ il 73esimo suicidio del 2025

''Un detenuto di origini rumene, 54 anni d'età, accusato di reati contro la persona e in attesa di primo giudizio, si è impiccato nel primo pomeriggio di oggi, 6 dicembre 2025, nel bagno della sua cella della casa circondariale di Pistoia" L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

