pista di atletica ecco il progetto

L’amministrazione comunale ha recentemente approvato il Progetto di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione della nuova pista di atletica leggera. L’investimento di 760mila euro si configura come uno dei tasselli cardine per la riqualificazione dell’intera area e la nascita della futura Cittadella dello Sport faentina, visto anche lo stato in cui versa l’attuale pista, deteriorata e a fine vita tecnica, che difficilmente avrebbe più potuto ottenere l’ omologazione per le competizioni ufficiali. Il progetto per la nuova pista di atletica prevede il rifacimento completo del manto sportivo e delle aree dedicate a salto in alto, lungo e triplo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

