Pisa-Parma lunedì 08 dicembre 2025 ore 15 | 00 | formazioni quote pronostici

Infobetting.com | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pisa e Parma si sfidano lunedì pomeriggio per la giornata 15 di Serie A in quello che rappresenta a tutti gli effetti uno scontro salvezza, nonostante siamo solo a un terzo del campionato. I padroni i di casa del Pisa so o al momento terzultimi ma stanno combattendo in ogni singola sfida e non hanno . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

pisa parma luned236 08 dicembre 2025 ore 15 00 formazioni quote pronostici

© Infobetting.com - Pisa-Parma (lunedì 08 dicembre 2025 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici

Argomenti simili trattati di recente

Stengs e Lorran, il Pisa non dorme. Blitz Parma per Oristanio e Cutrone - Il Parma vuole lasciarsi alle spalle i gravi infortuni occorsi a Ondrejka e Frigan, consegnando in fretta al tecnico Carlos Cuesta i rinforzi richiesti. Lo riporta tuttosport.com

Parma su Troilo: tentativo di sorpasso sul Pisa - Con Leoni a un passo dal Liverpool, il Parma si è messo alla ricerca di un nuovo difensore e sta pensando a Mariano Troilo. Da sport.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Pisa Parma Luned236 08