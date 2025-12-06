Pisa-Parma lunedì 08 dicembre 2025 ore 15 | 00 | formazioni quote pronostici

Pisa e Parma si sfidano lunedì pomeriggio per la giornata 15 di Serie A in quello che rappresenta a tutti gli effetti uno scontro salvezza, nonostante siamo solo a un terzo del campionato. I padroni i di casa del Pisa so o al momento terzultimi ma stanno combattendo in ogni singola sfida e non hanno . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Pisa-Parma (lunedì 08 dicembre 2025 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici

A Pisa arbitra Doveri: precedenti negativi per il Parma

Parma ferito in Coppa, test salvezza in casa Pisa. Cuesta e Benedyczak: "Testa ai nerazzurri"

Stengs e Lorran, il Pisa non dorme. Blitz Parma per Oristanio e Cutrone - Il Parma vuole lasciarsi alle spalle i gravi infortuni occorsi a Ondrejka e Frigan, consegnando in fretta al tecnico Carlos Cuesta i rinforzi richiesti. Lo riporta tuttosport.com

Parma su Troilo: tentativo di sorpasso sul Pisa - Con Leoni a un passo dal Liverpool, il Parma si è messo alla ricerca di un nuovo difensore e sta pensando a Mariano Troilo. Da sport.sky.it