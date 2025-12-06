Pisa Juventus Under 17 1-2 Paonessa e Brancato lanciano i bianconeri | altri 3 punti in cassaforte e vetta solitaria in attesa del Genoa
di Fabio Zaccaria Pisa Juventus Under 17 1-2, altra vittoria per i ragazzi classe 2009 di mister Grauso nel segno di Paonessa e Brancato: primo posto nel girone dopo 12 giornate in attesa del Genoa. Il racap del match. Bella vittoria della Juventus Under 17 che dopo aver rifilato 5 gol allo Spezia, si ripete e vince di misura a Pisa, conquistando altri 3 punti cruciali per mantenere la vetta del girone. A sbloccare la gara ci ha pensato Riccardo Paonessa nel corso del primo tempo, nono gol in campionato dell’attaccante. I padroni di casa però hanno risposto allo scadere della prima frazione, uno squillo che ha chiuso i primi 45 minuti sul risultato di 1-1. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
