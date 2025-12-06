Pirozzi | Ad Amatrice ho perso 239 amici La notte penso ancora alle urla delle persone sotto le macerie

Gazzetta.it | 6 dic 2025

L'allora sindaco della cittadina distrutta dal terremoto del 24 agosto 2016 ora allena la Lucchese in Eccellenza: "Mi ha salvato l'amore per il calcio. Ora con la Lucchese lotto per la promozione". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

