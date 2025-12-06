Pirozzi | Ad Amatrice ho perso 239 amici La notte penso ancora alle urla delle persone sotto le macerie
L'allora sindaco della cittadina distrutta dal terremoto del 24 agosto 2016 ora allena la Lucchese in Eccellenza: "Mi ha salvato l'amore per il calcio. Ora con la Lucchese lotto per la promozione". 🔗 Leggi su Gazzetta.it
