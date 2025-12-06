Pioggia Salata il romanzo d’esordio di Massimiliano Festa | tra suspense e verità scomode

Avellinotoday.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un esordio letterario imponente: quasi 700 pagine che si leggono con il ritmo di un thriller e la profondità di una storia sentimentale.È “Pioggia Salata”, il primo romanzo di Massimiliano Festa, ex paracadutista e oggi in servizio al Ministero della Difesa, che ha deciso di trasformare in. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Perché è sotto scorta l’autore di “Pioggia Salata”, “nel mirino di CIA e FSB” - Perché è sotto scorta l’autore di “Pioggia Salata”, “nel mirino di CIA e KGB”. Si legge su blitzquotidiano.it

