Pio Esposito il commento dell’opinionista è da non credere | tifosi rimasti spiazzati

In questa prima parte di stagione Pio Esposito sta prendendo sempre di più la scena a suon di gol e prestazioni degne di un campione con una storia tutta da scrivere. Prestazioni che, inevitabilmente, attirano e anche tanto. E questa volta a parlare è il giornalista Stefano Bizzotto, il quale ci è andato giù pesante con i complimenti. “Giocherebbe titolare”, Bizzotto senza troppi giri di parole. E nel dettaglio non solo giocherebbe titolare, ma andando ancora di più nello specifico, giocherebbe titolare con la maglia di un certo Brasile. Non una Nazionale qualsiasi, ma della Seleção che, quando uno la sente nominare, non può che ricordare gli anni gloriosi di un certo Ronaldo il Fenomeno, ultimo vero numero 8,9,10 della Nazionale gialloverde. 🔗 Leggi su Rompipallone.it © Rompipallone.it - Pio Esposito, il commento dell’opinionista è da non credere: tifosi rimasti spiazzati

