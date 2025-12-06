Pietro uomo venuto dal vento Roberto Benigni torna su Rai 1 date e dettagli

la serata speciale di Roberto Benigni su rai 1 dedicata a pietro. In un’occasione unica e di grande rilievo, Roberto Benigni torna in televisione con un evento speciale, volto a celebrare il Giubileo ormai prossimo al termine e ad omaggiare il Santo Pietro, figura centrale nella storia del cattolicesimo e fondatore della Chiesa cristiana. Questa serata, intitolata Pietro – Un Uomo nel Vento, rappresenta un momento di approfondimento e riflessione attraverso un monologo ambientato per la prima volta nella Città del Vaticano. il contenuto e la cornice dello spettacolo. Il programma andrà in onda nel prime time di mercoledì 10 dicembre 2025, sulla rete di Rai 1, portando in scena un racconto inedito e intimo della vita e delle gesta di Pietro, l’uomo scelto da Gesù Cristo per guidare la sua Chiesa. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Pietro uomo venuto dal vento Roberto Benigni torna su Rai 1 date e dettagli

