Piero De Luca blinda Vicinanza | Ha la nostra piena fiducia

Tempo di lettura: < 1 minuto “ In merito ad alcune notizie circolate nelle ultime ore, ritengo doveroso ribadire come Partito Democratico la piena fiducia politica nel sindaco Luigi Vicinanza e nella giunta di Castellammare di Stabia”. Così in una nota il segretario del Partito Democratico della Campania, Piero De Luca, in relazione alle voci che vorrebbero i big del Pd locale in pressing sul sindaco di Castellammare perché si dimetta. “ Siamo impegnati – prosegue De Luca – a sostenere l’azione amministrativa nell’interesse dei cittadini e continueremo ad essere intransigenti nel portare avanti l’impegno e la battaglia contro ogni forma di criminalità organizzata nelle nostre comunità, sostenendo con fiducia e convinzione il lavoro della magistratura e delle forze dell’ordine”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

