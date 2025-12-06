Piero Armenti torna in Italia? L’influencer e la fidanzata Martina Maceratesi svelano i programmi

Recanati, 6 dicembre 2025 - "Ragazzi scherzavo, non torniamo a vivere in Italia. Non almeno adesso": sempre con un post Piero Armenti, fondatore dell’agenzia viaggi ‘Il mio viaggio a New York’, svela il mistero sull'annunciato ritorno a vivere per sempre nelle Marche con la compagna Martina Maceratesi dicendo addio dopo tanti anni a New York. Insomma, tanta delusione per chi davvero li attendeva in Italia e nelle Marche (regione dove di trova Recanati, città d’origine della fidanzata dell’imprenditore campano). I tanti dubbi da parte dei follower. Il dubbio c'era. In molti infatti avevaato che, secondo il loro punto di vista, si sarebbe trattato di uno scherzo, sembrando quasi impossibile lasciare una vita da favola e piena di successi nella Grande Mela. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Piero Armenti torna in Italia? L’influencer e la fidanzata Martina Maceratesi svelano i programmi

