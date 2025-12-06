PierC e la festa scatenata con gli amici di X Factor dopo la finale Poi arriva il regalo di Francesco Gabbani
Milano, 6 dicembre 2025 – Per qualcuno quel quarto posto a Piercesare Fagioli è stata una “ingiustizia”: un risultato troppo stretto per una delle voci più intense passate dalle ultime edizioni di X Factor. Eppure ci sta, fa parte del gioco di un talent show dove le dinamiche cambiano continuamente. Del resto mai come quest’anno tutti e quattro i finalisti (PierC, la vincitrice Rob, Delia ed eroCaddeo ) meritavano. Alla fine a spuntarla è stata la vulcanica ventenne siciliana Roberta Scandurra, della squadra di Paola Iezzi, che si è presa la sua rivincita dopo essere arrivata alla serata di Napoli nell’edizione 2024 senza concorrenti in gara. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
