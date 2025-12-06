Picarelli partono gli eventi natalizi | ecco il programma completo

Avellinotoday.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Anche a Picarelli quest’anno ci sarà un nutrito programma di eventi natalizi organizzati in collaborazione tra la parrocchia del S.S.mo Salvatore, la Pro Loco Picarelli, l’associazione Battenti di San Pellegrino e la Fioreria eventi.Inaugurazione del villaggio di NataleIl primo appuntamento del. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

picarelli partono eventi nataliziAvellino, borgo Picarelli: partono gli eventi natalizi - Avellino, borgo Picarelli: partono gli eventi natalizi OttoPagine Per finire il 6 gennaio è previsto l’arrivo della befana che distribuirà calze a tutti i bambini ed animerà una divertente tombolata ... Si legge su msn.com

picarelli partono eventi nataliziPicarelli celebra il Natale con l’accensione delle luminarie, canti della tradizione e artisti di strada - Picarelli celebra il Natale con un nutrito programma di eventi natalizi organizzati in collaborazione tra la Parrocchia del S. Si legge su corriereirpinia.it

Cerca Video su questo argomento: Picarelli Partono Eventi Natalizi