Piano Freddo 2025 2026 al via a Chieti | Non solo un tetto ma una nuova possibilità di vita

Parte ufficialmente il Piano Freddo 20252026 del Comune di Chieti, un progetto di accoglienza e supporto dedicato alle persone senza dimora nei mesi più rigidi dell’anno. Dal 10 dicembre al 30 marzo saranno attivati sei posti letto – cinque per uomini e uno per donne – con ambienti riscaldati. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

