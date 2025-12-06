Phisikk du role – Atreju l’assenza di Schlein e l’aforisma di Nanni Moretti

È vero: solo il tenace passatismo di chi si sente orfano di quella anticaglia che si chiamava partito politico, portatore di riti strani come la democrazia congressuale, gli iscritti, i dibattiti nelle sezioni con accapigliamento sui massimi sistemi eccetera, può domandarsi che cosa avrà da fare quella moltitudine bipartisan di politici, giornalisti, star del piccolo e grande schermo, in processione verso quel posto dal nome un po’ bizzarro che fa Atreju, a qualche metro dal Castel Sant’Angelo di Roma? Cerchiamo allora di capirlo, cominciando dal nome che è un must del fantasy caro alla cultura della nuova destra italiana, innamorata di Tolkien, e di Michel Ende, autore nel 1979, del racconto per l’infanzia più cresciuta “La storia infinita”, diventato nel 1984 un film dal successo globale grazie al pubblico pre-adolescente e al traino di un pezzo di Moroder, il geniale musicista italiano che firmò la canzone Never Ending Story. 🔗 Leggi su Formiche.net

