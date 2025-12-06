Philipsen | Pogacar? Mai esistito uno così Milan rivale vero in volata E sul Giro…

Il belga dell’Alpecin-Premier Tech traccia i suoi obiettivi alla vigilia della nuova stagione e mette nel mirino le Monumento. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Philipsen: "Pogacar? Mai esistito uno così. Milan rivale vero in volata. E sul Giro…"

Altri contenuti sullo stesso argomento

Mentre la primavera si avvicina, Jasper Philipsen ha le idee chiare - facebook.com Vai su Facebook

Milano-Sanremo, l'elenco dei corridori: Philipsen, Van der Poel, Pogacar e Ganna favoriti - Il ciclismo professionistico vive gli ultimi giorni di attesa verso la prima classica monumento della stagione, la Milano- Riporta it.blastingnews.com

Milano-Sanremo, i partecipanti. Da Pogacar a Philipsen, quanti campioni in lista - Dal campione in carica Jasper Philipsen al vincitore del 2023 Mathieu Van der Poel, passando per Filippo Ganna e Mads Pedersen. Si legge su gazzetta.it

La Classicissima, Pogacar, Van der Poel e Philipsen i big attesi a Pavia - Se le 25 squadre sono già state ufficializzate, i 7 componenti di ciascuna saranno scelti nelle prossime settimane: ma, come confermato da Mauro Vegni, direttore area ciclismo di Rcs Sport, società ... Come scrive laprovinciapavese.gelocal.it

Philipsen vince la 1a folle tappa al Tour: Pogacar e Vingegaard staccano Evenepoel, Ganna si ritira - Ma è stata caratterizzata da incidenti che hanno lasciato il segno, tra cui la caduta di Filippo Ganna costretto al ... fanpage.it scrive