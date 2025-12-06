PettorAle è morto a 26 anni | addio ad Alessandro Antonicelli

Milanotoday.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È morto Alessandro Antonicelli, personal trainer e coach oncline che sui social contava un seguito di 159mila follower solo su Instagram. Si è spento a 26 anni, a causa di una rara forma di tumore alle ossa. Due anni fa gli era stato diagnosticato un osteosarcoma condroblastico, una forma di. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

