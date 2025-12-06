Peter Gomez confessa Lucia Goracci e Vinicio Marchioni
Peter Gomez torna questa sera, sabato 6 dicembre, con un nuovo appuntamento de La Confessione, il programma di interviste biografiche in onda alle 20.15 su Rai 3. Anticipazioni e ospiti del 6 dicembre 2025. La prima ospite del direttore del sito del Fatto Quotidiano sarà Lucia Goracci, storica inviata di guerra del TG3. La giornalista ripercorrerà i suoi vent’anni di carriera trascorsi a raccontare i fronti di guerra più pericolosi: i luoghi delle stragi dell’Isis sia in Medio Oriente sia in Europa; Gaza vista dall’interno, quando ancora i giornalisti potevano entrare nella Striscia prima del 7 ottobre; l’ Ucraina dal punto di vista dei separatisti del Donbass; ma anche Libano, Siria, Iraq e Afghanistan, descritti sempre con precisione e delicatezza. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
