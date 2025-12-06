Perugia-Ternana ultime dai campi e probabili formazioni | Alexis Ferrante torna a guidare l’attacco

Le compagini di Perugia-Ternana si affrontano nel derby dell’Umbria in programma domenica 7 dicembre (ore 14.30). Una sfida che non vedrà sugli spalti i tifosi delle Fere, che hanno annunciato di aver rinunciato alla trasferta. Entrambe le formazioni arrivano da una sconfitta. I biancorossi. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

Altre letture consigliate

#TEDESCO: “QUESTA SQUADRA VA AIUTATA, I TEMPI DI #RAPAIC SONO FINITI. #LIVERANI? NEL CALCIO NON C’È AMICIZIA” Queste le parole di Tedesco alla vigilia di Perugia-Ternana: “Prima di iniziare volevo parlare io, perché in settimana è mancato - facebook.com Vai su Facebook

#Perugia- #Ternana: 1.125 #biglietti per i #tifosi #rossoverdi e #trasferta in #autobus. Il #Tar conferma umbriaon.it/perugia-ternan… #Derby #Umbria #Terni #derbydellumbria #ultras #calcio #legapro #serieC Vai su X

Pronostico Perugia vs Ternana – 7 Dicembre 2025 - Alle 14:30 del 7 Dicembre 2025 va in scena al Stadio Renato Curi una delle sfide più attese della Serie C: Perugia - news-sports.it scrive

Perugia-Ternana, Liverani: «Il derby una partita diversa, ma proveremo a vincere» - di Mattia Farinacci L’attesa sta per finire, il derby dell’Umbria è alle porte: mancano ormai poco più di 24 ore alla partita dai mille significati. Lo riporta umbria24.it

Ternana-Giugliano, ultime dai campi e probabili formazioni: volata in attacco tra Pettinari e Dubickas - Giugliano si affrontano nella gara valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia (ore 18). Si legge su today.it

Perugia-Ternana, i convocati di Liverani: out un rossoverde - Stamattina le Fere hanno sostenuto la seduta di rifinitura al termine della quale Fabio Liverani ha comunicato ... Riporta ternananews.it

CM STADIO: Ternana-Perugia 0-0 - Arriva, attesissimo, il derby tra Ternana e Perugia: dopo il pareggio nella gara di andata, il match di ritorno mette in palio il predominio regionale e il pubblico è quello delle grandi occasioni al ... Riporta calciomercato.com

In campo Perugia e Ternana - Quasi 400 giorni senza un successo esterno e tra poche ore, calcio d'inizio 17. rainews.it scrive