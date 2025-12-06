Perugia-Ternana Fabio Liverani | Giusto caricare il derby ma senza trasmettere troppa ansia Assenza dei tifosi una sconfitta
Due partite ‘diverse’ dalle altre trentasei di campionato. Il derby di andata Perugia-Ternana si giocherà domenica 7 dicembre (ore 14.30) allo stadio Renato Curi. Una sfida molto sentita che vedrà l’assenza dei tifosi rossoverdi. I supporter delle Fere non hanno fatto mancare il loro affetto nel. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
AM Terni Television. . Conferenza stampa del mister Liverani pre Perugia- Ternana - facebook.com Vai su Facebook
#Perugia- #Ternana: 1.125 #biglietti per i #tifosi #rossoverdi e #trasferta in #autobus. Il #Tar conferma umbriaon.it/perugia-ternan… #Derby #Umbria #Terni #derbydellumbria #ultras #calcio #legapro #serieC Vai su X
LIVE – Perugia-Ternana, la conferenza stampa di Liverani - Segui la diretta testuale della conferenza stampa di Fabio Liverani alla vigilia di Perugia- Si legge su ternananews.it
Perugia-Ternana, Liverani: «Il derby una partita diversa, ma proveremo a vincere» - di Mattia Farinacci L’attesa sta per finire, il derby dell’Umbria è alle porte: mancano ormai poco più di 24 ore alla partita dai mille significati. Segnala umbria24.it
Derby Perugia–Ternana, Liverani: “Voglio che i miei ragazzi giochino con il cuore” - Alla vigilia del derby d’andata al “Curi”, Fabio Liverani ha rilasciato un’approfondita intervista al Corriere dell’Umbria insieme al tecnico del Perugia Giovanni Tedesco. Da ternananews.it
Tedesco-Liverani: il derby nel derby lo ‘gioca’ Baiocco - di Carlo Forciniti Molte delle fortune del primo Perugia targato Serse Cosmi sono passate dal centrocampo. Da umbria24.it
Serie C. Oggi in campo il Perugia e la Ternana - Ma per risollevarsi dai bassifondi della classifica al Perugia di Giovanni Tedesco serve una serie di risultat ... Si legge su rainews.it
Liverani ritorno a Perugia con missione: "Il derby si gioca per vincere, sempre" - Fabio Liverani è stato giocatore del Perugia ed ex compagno di Tedesco, attuale allenatore biancorosso. Da sporterni.it