Personale ATA | il Ministero comunica l’assegnazione delle risorse per la gestione delle pensioni

Orizzontescuola.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con una nota trasmessa il 6 dicembre, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha informato le istituzioni scolastiche dell’assegnazione delle risorse finanziarie previste dal decreto-legge 1602024. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Personale ATA: il Ministero comunica l’assegnazione delle risorse per la gestione delle pensioni - Con una nota trasmessa il 6 dicembre, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha informato le istituzioni scolastiche dell’assegnazione delle risorse finanziarie previste dal decreto- Si legge su orizzontescuola.it

personale ata ministero comunicaFondi MOF CCNI del 23 ottobre: il Ministero comunica alle scuole l’assegnazione delle risorse per ATA, DSGA e valorizzazione docenti - Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha comunicato alle istituzioni scolastiche le assegnazioni integrative relative al CCNI sottoscritto il 23 ottobre 2025, con cui sono state ripartite le econo ... orizzontescuola.it scrive

personale ata ministero comunicaPosizioni economiche ATA, l’annuncio del Ministero: prove finali rinviate a data da destinarsi – LA NOTA - A darne notizia, a seguito dell’incontro con i sindacati di ieri pomeriggio, è il ministero dell’Istruzion ... Riporta tecnicadellascuola.it

personale ata ministero comunicaTest finale ATA: pubblicate le nuove FAQ del Ministero - Test finale ATA: Indicazioni operative per candidati e personale in mobilità, con dettagli sulle sedi e sulle procedure per eventuali prove suppletive ... Da catania.liveuniversity.it

personale ata ministero comunicaPosizioni economiche ATA, quale permesso richiedere per sostenere le prove? FAQ del Ministero - La prova finale di valutazione relativa alla procedura selettiva per l’attribuzione delle posizioni economiche destinate alla valorizzazione professionale del personale ATA si svolgerà in modalità com ... Da tecnicadellascuola.it

personale ata ministero comunicaPersonale ATA: come entrare in graduatoria, requisiti e novità - Scopri come entrare in graduatoria personale ATA: requisiti aggiornati, terza fascia, certificazione digitale e come aumentare il punteggio. Si legge su 24hlive.it

Cerca Video su questo argomento: Personale Ata Ministero Comunica