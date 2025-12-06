Periodo instabile per Aeffe | il marchio di Alberta Ferretti prevede 221 licenziamenti

Si è già mosso il Ministero alla notizia che Aeffe, brand che fa capo ad Alberta Ferretti, ha deciso di licenziare ben 221 dipendenti, a poche settimane da Natale. Il gruppo ha infatti deciso di lasciare a casa 221 persone su 540, rispettivamente nelle sedi di di San Giovanni (81) e Milano (140), come riporta l’edizione riminese del Resto del Carlino. Aeffe di Alberta Ferretti lascerà a casa 221 dipendenti. Già lo scorso ottobre l’azienda aveva presentato istanza per accedere alla composizione negoziata della crisi d’impresa per la capogruppo e, conseguentemente, per la controllata Pollini. Ha poi dato il benvenuto al manager Riccardo Ranalli, esperto indipendente nominato appositamente dalla Camera di commercio della Romagna, con il compito di guidare il risanamento e arginare la crisi che ha colpito il brand. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

