Periodo di osservazione troppo breve parere negativo di tutrice e curatrice a revoca dell’allontanamento dei bimbi che vivevano nel bosco

Non c'è ancora una decisione sul caso della "famiglia nel bosco", la coppia anglo-australiana i cui tre figli sono stati allontanati dalla casupola – senza luce e acqua – immersa nel verde di Palmoli (Chieti). Durante l'udienza di due giorni fa al Tribunale per i minorenni dell'Aquila, la tutrice Maria Luisa Palladino e la curatrice speciale Marika Bolognese hanno espresso un parere negativo alla richiesta dei genitori di revoca del provvedimento di allontanamento, risalente al 20 novembre. Il motivo principale, secondo quanto riferisce il quotidiano Il Centro, è il "periodo di osservazione troppo breve" trascorso dai bambini nella struttura protetta di Vasto.

