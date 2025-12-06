Pericoloso violento e piromane | 36enne di Villa d’Almè finisce in libertà vigilata in una comunità terapeutica
Villa d’Almè (Bergamo), 6 dicembre 2025 – Violento, piromane e con una malattia psichiatrica da contenere. Tre “ingredienti” che hanno spinto i carabinieri a emettere, su disposizione dell’autorità giudiziaria, una misura preventiva nei confronti di un 36enne (italiano ) le cui condotte nelle ultime settimane avevano superato diverse linee rosse. A mettere in atto il provvedimento i carabinieri della stazione di Villa d’Almè, che hanno imposto al giovane la misura di sicurezza della libertà vigilata con obbligo di residenza in una comunità terapeutica. Ordine del giudice . A determinarla, come si diceva, una serie di condotte. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Approfondisci con queste news
ATTENZIONE !!! È UN SOGGETTO VIOLENTO E PERICOLOSO . È FUGGITO DA CASTEL BOLOGNESE DOVE ERA AI DOMICILIARI. SE LO AVVISTATE AVVISATE LE FORZE DELL'ORDINE. AGGIORNAMENTO: È STATO ARRESTATO A BAFFADI. MENO - facebook.com Vai su Facebook
Compie oggi 46 anni una leggenda - Ron Artest nasce nel Queensbridge, un sobborgo povero e pericoloso di New York. È figlio di un ex pugile, molto violento in casa con la madre di Ron - a 8 anni, dopo esser stato espulso tre volte da scuola, e dopo varie ri Vai su X
Pericoloso, violento e piromane: 36enne di Villa d’Almè finisce in libertà vigilata in una comunità terapeutica - Un’escalation di aggressioni che ha spinto l’autorità giudiziaria a emettere il provvedimento, eseguito dai carabinieri ... Scrive ilgiorno.it