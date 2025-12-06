Pericoloso violento e piromane | 36enne di Villa d’Almè finisce in libertà vigilata in una comunità terapeutica

Villa d’Almè (Bergamo), 6 dicembre 2025 –  Violento, piromane e con una malattia psichiatrica da contenere. Tre “ingredienti” che hanno spinto i carabinieri a emettere, su disposizione dell’autorità giudiziaria, una misura preventiva nei confronti di un 36enne (italiano ) le cui condotte nelle ultime settimane avevano superato diverse linee rosse. A mettere in atto il provvedimento i carabinieri della stazione di Villa d’Almè, che hanno imposto al giovane la misura di sicurezza della libertà vigilata con obbligo di residenza in una comunità terapeutica.  Ordine del giudice . A determinarla, come si diceva, una serie di condotte. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

