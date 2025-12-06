Perché Trump dice che l'Europa rischia di essere cancellata

Nel nuovo documento sulla sicurezza nazionale, Trump lancia l'accusa più dura degli ultimi anni: l'Europa, così com'è, avrebbe davanti "la prospettiva reale di una cancellazione". Una strategia che ridisegna le priorità americane, ridimensiona il ruolo della NATO e mette il Vecchio Continente all'angolo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

