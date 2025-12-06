Perché Trump dice che l'Europa rischia di essere cancellata

Fanpage.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel nuovo documento sulla sicurezza nazionale, Trump lancia l'accusa più dura degli ultimi anni: l'Europa, così com'è, avrebbe davanti "la prospettiva reale di una cancellazione". Una strategia che ridisegna le priorità americane, ridimensiona il ruolo della NATO e mette il Vecchio Continente all'angolo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

perch233 trump dice europaTrump contro l’Europa: “Rischia cancellazione”. Cosa dice il documento sulla sicurezza Usa - Leggi su Sky TG24 l'articolo Trump contro l’Europa: “Rischia cancellazione”. Si legge su tg24.sky.it

perch233 trump dice europaL’Europa non è “in” declino: è “il” declino. Ecco cosa ci vuole dire Trump - Trump avverte che “L’Europa rischia la cancellazione della sua civiltà”. Segnala startmag.it

perch233 trump dice europaTrump attacca l’Europa: “È una civiltà in declino”. L’analista: parole spietate, odia il modello Ue - Alegi (Luiss): “La visione Usa ha punti deboli, sottovaluta la nostra economia”. Segnala msn.com

Crosetto: "Trump? Ha detto che l'Ue non gli serve. Dovremo pensare noi a sicurezza e deterrenza" - "Gli Usa hanno in corso una competizione sempre più difficile, complessa e dura con la Cina e ogni loro atto, decisione, ... Come scrive iltempo.it

Trump gela l'Europa: «Rischia la cancellazione». Usa più lontani dalla Nato? La nuova strategia - Quando nella notte di giovedì la Casa Bianca ha pubblicato la nuova National Security Strategy, il documento che ogni presidente rilascia periodicamente per definire le linee guida ... ilmessaggero.it scrive

Video. Nel discorso all'Onu Trump dice all'Europa di cambiare su migranti e clima - Nel suo discorso alle Nazioni Unite, martedì, il presidente degli Stati Uniti ha parlato a 360 gradi di questioni internazionali e interni. Come scrive it.euronews.com

Cerca Video su questo argomento: Perch233 Trump Dice Europa