Perché Trump dice che l’Europa rischia di essere cancellata

Fanpage.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel nuovo documento sulla sicurezza nazionale, Trump lancia l'accusa più dura degli ultimi anni: l'Europa, così com'è, avrebbe davanti "la prospettiva reale di una cancellazione". Una strategia che ridisegna le priorità americane, ridimensiona il ruolo della NATO e mette il Vecchio Continente all'angolo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

