Perché tra il calcio e i tifosi si è creata una distanza incolmabile
Dzeko parla ai tifosi col megafono e quelle parole rischiano di cadere per mancanza di sostegno e di perdersi nelle loro intenzioni per assenza di un dialogo possibile. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Se avete avuto la (s)fortuna di assistere alla cerimonia del sorteggio dei #Mondiali di calcio, capirete benissimo perché il tennis diventa sempre più popolare. Una cafonata doc. Vai su X
Una sola domanda: PERCHÉ? #penalty #calcio #canada #football - facebook.com Vai su Facebook
Calcio: tifosi Sampdoria 'società indegna, vendi il club' - Un maxi striscione esposto in Gradinata Sud che è la sintesi perfetta dell'umore dei tifosi blucerchiati che si sono riuniti ieri sera in Gradinata Sud: "Società indegna, vendi l'U. Segnala ansa.it
Calcio: tifosi Como in silenzio per 15' contro partita a Perth - I tifosi del Como non hanno sostenuto la squadra per il primo quarto d'ora di gioco in protesta contro la decisione di ... Riporta ansa.it
Calcio, come si diventa tifosi: così cambia il cervello durante una partita - Lacrime e sangue, cuore che scoppia, inni cantati a squarciagola, gioia incontrollata, esultanza e disperazione. Segnala adnkronos.com