Perché Tarik Muharemovic può davvero approdare all’Inter

Il nome di Tarik Muharemovic, difensore del Sassuolo, è tornato di gran moda nel mercato tra i club italiani: l’Inter sta seriamente valutando di puntare su di lui come rinforzo per la propria difesa. E l’ipotesi non è affatto campata in aria: ci sono diversi elementi che rendono concreto questo possibile trasferimento. Un profilo moderno, adatto al gioco dell’Inter. Muharemovic è un difensore centrale mancino, un dettaglio importante in un calcio dove avere varianti tattiche è sempre più prezioso. Fisicamente ben strutturato, con buona presenza e capacità nelle situazioni aeree, è anche abile nell’impostazione da dietro: sa giocare la palla, uscire da dietro palla al piede e gestire la costruzione dal basso. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Perché Tarik Muharemovic può davvero approdare all’Inter

