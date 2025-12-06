Perché per comprare casa il mutuo non è sempre la scelta più furba | la verità sulla leva finanziaria

Conviene davvero tenere i soldi investiti e comprare casa con un mutuo? La risposta esiste, ed è molto meno glamour dei consigli da social: la leva funziona solo se i tuoi investimenti battono stabilmente il costo del debito. Quando questo non accade, l’unico a guadagnarci è chi il mutuo te lo ha venduto Comprare casa è una delle decisioni finanziarie più rilevanti nella vita di una persona e la domanda ricorrente è sempre la stessa: se si dispone di un capitale sufficiente per l’acquisto dell’immobile, conviene pagare in contanti o accendere comunque un mutuo e investire il capitale disponibile? La risposta può sembrare complessa, ma in realtà parte da un principio molto semplice e verificabile: la leva finanziaria diventa vantaggiosa solo se il rendimento ottenibile dagli investimenti supera in modo stabile il costo del debito. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

