Perché non è più a Tu sì que vales Belen Rodriguez si scoprono i motivi dell’addio

Quando nel 2014 Tu sì que vales debuttò sulle reti Mediaset, il volto scelto per guidare il nuovo talent show fu quello di Belen Rodriguez. All'epoca affiancata da Francesco Sole, la showgirl argentina divenne sin dalla prima puntata uno dei pilastri del programma, costruendo negli anni un rapporto sempre più solido con il pubblico. La sua conduzione, vivace e spontanea, le permise infatti di imporsi come figura centrale del sabato sera di canale 5, fino a trasformare la sua presenza in un elemento quasi imprescindibile del format. Dopo la prima edizione, Belen continuò la sua avventura al timone dello show insieme a Simone Rugiati, per poi approdare, nel 2017, al trio composto da Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara.