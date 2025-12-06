Perché l’Ulisse il capolavoro di James Joyce era considerato osceno? Una sentenza epocale lo riabilitò
Il 6 dicembre del 1933 il giudice federale americano, John M.Woolsey, dichiarò finalmente che l’Ulisse di James Joyce non fosse né pornografico né osceno. Rendendo possibile la vendita di uno dei romanzi chiave del ‘900, con una sentenza destinata a fare storia. Il libro, pubblicato nel 1922, non aveva in realtà contenuti pornografici. Ma le allusioni erotiche da parte dello scrittore bastarono a far considerare l’Ulisse come un libro scandaloso. Nella cattolica Irlanda, per dire, andò in stampa solo negli anni ’60. Ambientato in un unico giorno, il 16 giugno del 1904, che in Irlanda si festeggia come Bloomsday, racconta le vicende di Leopold Bloom, un uomo di origini ebraiche che vaga per Dublino, concedendosi piaceri di ogni tipo. 🔗 Leggi su Cultweb.it
