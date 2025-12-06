Perché l' Italia ha comprato armi americane per 2,2 miliardi di euro negli ultimi due anni L' ultimo accordo è su 100 missili Jassm
La fornitura di missili Jassm (Lockheed Martin) per 258 milioni di euro è l'ultima tranche di una lunga serie di acquisti per rafforzare la difesa nazionale e fronteggiare i rischi legati all'invasione russa dell'Ucraina. Le industrie Usa continuano a concludere ottimi affari con gli alleati europei, nonostante gli attacchi di Trump. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
