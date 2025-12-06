Oggi l’Intelligence può fornire una chiave indispensabile per capire la metamorfosi del mondo, poiché rappresenta la forma di intelligenza umana più raffinata che consente di andare al di là delle apparenze e della disinformazione. Partendo dal significato della parola “Intelligence”, si delinea un percorso culturale, che fa emergere la sua necessità sociale che nasce con l’uomo delle caverne e delle palafitte dove saper interpretare un’informazione faceva la differenza tra la vita e la morte. L’etimologia della parola Intelligence è avvincente, poiché deriva da intelligenza, che richiama le forme umane per eccellenza della logica, della razionalità, del pensiero. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Perché l’intelligence è la forma più raffinata di intelligenza umana. Scrive Caligiuri