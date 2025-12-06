“ Io sono tuo padre ”. Quattro parole per entrare nella storia del cinema, ma anche per spiare nella vita di George Lucas, che padre non poteva diventarlo. Beffardo come la scoperta della sua sterilità sia avventura durante la lavorazione de L’Impero colpisce ancora, che ha proprio in quella incredibile paternità rivelata nel finale il suo apice emotivo. Un cortocircuito tra cinema e vita che accende tutto Le Guerre di Lucas – Episodio II, secondo atto della saga a fumetti firmata da Laurent Hopman (ai testi) e Renaud Roche (ai disegni), tutto dedicato alla travagliata gestazione del secondo atto di Star Wars. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Perché Le Guerre di Lucas colpiscono ancora