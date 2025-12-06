Le piattaforme streaming sono invase da pellicole in cui la donna in carriera torna per le feste nella sua piccola cittadina di origine e.(continuate voi tanto lo sapete). 🔗 Leggi su Wired.it

© Wired.it - Perché la trama dei film romantici di Natale è sempre la stessa e, soprattutto, perché ci ostiniamo a guardarli?