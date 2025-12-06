Perché la Juventus volerà a Napoli solo il giorno della partita

La quattordicesima giornata di Serie A accende i riflettori sul Maradona, dove Napoli e Juventus si ritroveranno una di fronte all’altra in una sfida che, per storia e rivalità, non ha bisogno di spiegazioni. Eppure, nella lunga vigilia della partita, a far discutere è stata soprattutto la scelta dei bianconeri: partire da Torino soltanto domenica mattina, rinunciando al ritiro e alla tradizionale notte trascorsa nella città della trasferta. Una decisione che sorprende, considerando anche che alla vigilia parlerà Luciano Spalletti, mentre Antonio Conte, come già accaduto nei momenti di calendario più congestionati, ha deciso di non presentarsi in conferenza stampa. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Perché la Juventus volerà a Napoli solo il giorno della partita

Argomenti simili trattati di recente

Non ho capito: questi investitori sono presenti nei verbali ufficiali, quindi perché sono "nascosti"? #Juventus Vai su X

Napoli-Juventus, chi gioca in attacco: perché David è favorito su Openda, l'effetto Lobotka - facebook.com Vai su Facebook

Sancho, intrigo Juventus-Napoli: le news di calciomercato - Il club di Aurelio De Laurentiis aveva iniziato i colloqui con l'entourage del giocatore, ma i bianconeri in queste ... Lo riporta sport.sky.it

La Juventus batte l’Inter e fa godere Napoli - Thiago Motta supera Inzaghi in un match pieno di emozioni ed errori. panorama.it scrive

DIRETTA/ Napoli Juventus Primavera (risultato finale 2-0): i partenopei si rilanciano! (1 novembre 2025) - 0 i padroni di casa partenopei quando siamo giunti all’intervallo della partita del sabato mattina per la Primavera 1, sarebbe un risultato ... ilsussidiario.net scrive

Sorteggi Champions, le avversarie di Napoli, Inter, Juventus e Atalanta: quando esce il calendario - Sorteggiate le avversarie nella nuova Champions delle italiane: l’Inter pesca Liverpool, Arsenal e Atletico Madrid; il Napoli se la vedrà con il Chelsea e Manchester City mentre la Juventus sfiderà ... fanpage.it scrive

Serie A, un mese di verdetti: Juventus e Napoli rischiatutto - Juventus e Napoli rischiano tutto nel prossimo mese, tra campionato e Champions League da sistemare. Segnala panorama.it

Champions: Villarreal-Juventus termina 2-2, il Napoli batte lo Sporting Lisbona 2-1 CRONACA e FOTO - Sugli sviluppi del corner arriva il colpo di testa dell'ex di turno che prende il tempo a Gatti e batte Perin per il pareggio. ansa.it scrive