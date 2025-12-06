Perché in Spagna i femminicidi sono diminuiti del 30% | vent’anni di politiche pubbliche ed educazione sessuale

La Spagna ha costruito un modello basato su più fattori, in cui la scuola ha un ruolo essenziale. «Tutte le ricerche, lo certifica anche l’Unesco, mostrano che l’educazione sessoaffettiva è uno degli elementi che concorrono a contrastare la cultura della violenza». 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Perché in Spagna i femminicidi sono diminuiti del 30%: vent’anni di politiche pubbliche ed educazione sessuale

Argomenti simili trattati di recente

Spagna contro Italia: perché l’economia di Madrid corre più veloce TACCUINO ECONOMICO Il Paese iberico cresce più dell'Europa: le ragioni di un boom In Europa c’è un paese che corre più veloce degli altri: la Spagna. Nel 2024 il PIL spagnolo crescerà de - facebook.com Vai su Facebook

Doveva essere Italia contro Spagna. Perché c’è Sinner. Perché c’è Alcaraz. Sarà Italia contro Spagna. Anche senza Sinner. Anche senza Alcaraz. #CoppaDavis #DavisCup #ItaliaSpagna Vai su X

Perché in Spagna i femminicidi sono diminuiti del 30%: vent’anni di politiche pubbliche ed educazione sessuale - «Tutte le ricerche, lo certifica anche l’Unesco, mostrano che l’educazione sessoaffettiva è uno degli ... vanityfair.it scrive

Educazione sessuale, davvero non serve? L’esperta: «In Spagna i femminicidi sono diminuiti del 30% anche grazie alla scuola» - Ma le esperienze internazionali mostrano come l’educazione sessoaffettiva contribuisca a ridurre violenza e discriminazioni. Segnala msn.com

25 novembre, violenza donne e femminicidi emergenza globale: i numeri in Italia e nel mondo - Nel mondo ogni 10 minuti una donna viene uccisa dal partner, ex partner o da un parente stretto. Si legge su msn.com

Allarme femminicidi: 44 dall’inizio dell’anno. Ma i delitti sono in calo - A quanto emerge dal report di ottobre della direzione centrale della Polizia criminale, diffuso dal Viminale, in particolare, gli omicidi commessi ... Scrive ilgiornale.it

Ancona, consigliera FdI De Angelis: “I femminicidi sono solo omicidi”. È polemica - È polemica per le dichiarazioni sui femminicidi da parte di Maria Grazia De Angelis, consigliera comunale di Ancona di Fratelli d'Italia. Si legge su tg24.sky.it

'Femminicidi sono soltanto omicidi', polemica su consigliera Fdi - "Quelli che voi chiamate femminicidi sono soltanto omicidi perché per me maschi e femmine sono uguali". Come scrive ansa.it