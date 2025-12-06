Perché i tuoi ricordi cambiano ogni volta che li ripensi? Una ricerca svela l’incredibile motivo

Cultweb.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Hai presente quel compleanno fantastico di anni fa? Sei sicuro di ricordare ogni dettaglio esattamente come è successo? Una nuova e affascinante ricerca, guidata dagli scienziati dell’Università dell’East Anglia e dell’Università del Texas, sta dimostrando che la tua memoria non funziona affatto come un video registrato o un file fisso in un computer. Al contrario, ogni volta che ripensi a un evento passato, il tuo cervello fa un lavoro incredibile: aggiorna e riscrive quel ricordo. La ricerca si concentra sulla memoria episodica, cioè la memoria che usiamo per ricordare gli eventi personali, come una vacanza o una giornata a scuola. 🔗 Leggi su Cultweb.it

