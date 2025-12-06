l’eredità e i motivi del fallimento delle sequenze di the matrix. Il film The Matrix rappresenta un punto di svolta nel cinema degli anni ’90, combinando innovazione visiva, narrazione intelligente e stile distintivo. Diretto dalle Wachowski, ha segnato la fine del decennio con un capolavoro in grado di coniugare tecnologia, filosofia e sentimenti umani, rimodellando il panorama cinematografico di allora. Dopo il successo del primo capitolo, sono seguiti altri tre film: The Matrix Reloaded e The Matrix Revolutions nel 2003, e The Matrix Resurrections nel 2021. valutazione delle successive iterazioni. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Perché i tre sequel di matrix hanno fallito secondo il rerun