Perché i droni sulla base francese non sono stati abbattuti? L’ultima minaccia all’Europa fra dubbi e ipotesi

Parigi, 6 dicembre 2025 – Il cuore della difesa nucleare francese non batte a Parigi, ma nella rada di Brest, una baia protetta naturalmente all'estremità occidentale della Bretagna. È qui che, nella serata di giovedì 4 dicembre, i gendarmi francesi hanno neutralizzato cinque droni non identificati. Proprio sopra la base navale d'Île Longue, dove i quattro sottomarini nucleari lanciamissili (SNLE), che trasportano una parte delle testate atomiche strategiche francesi, si danno il cambio tra una missione e l'altra. Il volo è avvenuto in delle condizioni di visibilità perfette, con un cielo terso illuminato dalla luna piena.

