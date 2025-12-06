Perché Cristiano Ronaldo beve così? Dietro c' è un motivo preciso

Vi siete mai chiesti perché i calciatori a volte sputano l'acqua appena bevuta senza ingerirla? Dietro c'è un motivo scientifico che forse non conoscevi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Perché Cristiano Ronaldo beve così? Dietro c'è un motivo preciso

Altri contenuti sullo stesso argomento

Remon, cristiano copto, a 14 anni ha lasciato l'Egitto perché non era libero di professare la sua fede. La sua vicenda è raccontata in questo libro. La recensione del sabato di Tiziana Pasetti. - facebook.com Vai su Facebook

La dieta segreta di Cristiano Ronaldo: “Mangia tre cose, sempre le stesse. E beve litri d’acqua” - I segreti del fisico e della forma di Cristiano Ronaldo, che a 36 anni continua a sfornare record e a segnare un gol dietro l’altro? Si legge su unionesarda.it

Cristiano Ronaldo beve alcol, la svolta di Capodanno: “Non sono felice” - Se sceglierebbe ancora nella scorsa estate il balbettante Manchester United che ha ritrovato al suo ritorno a Old Trafford dopo 12 ... Segnala fanpage.it

Perché Cristiano Ronaldo non ingoia l’acqua ma la sputa: sa quello che dice la scienza - Cristiano Ronaldo è spesso inquadrato mentre si sciacqua soltanto la bocca senza ingoiare il contenuto della borraccia: una pratica che migliora le prestazioni ... Lo riporta fanpage.it

Coca Cola, il ct della Russia sfida Cristiano Ronaldo e beve una bottiglia - Non si comporta "alla Cristiano Ronaldo", Stanislav Cerchesov. Come scrive quotidiano.net

Il ct della Russia «sfida» Ronaldo: stappa la Coca Cola e la beve in conferenza stampa - Dopo Cristiano Ronaldo che l’ha scansata invitando a bere acqua ora arriva la risposta del ct della Russia che in conferenza stampa, a ... video.corriere.it scrive

Guerra a colpi di Coca Cola. Il ct russo sfida Ronaldo e beve la bibita in conferenza stampa - Dopo il gesto di Cristiano Ronaldo, che durante una conferenza stampa ha messo da parte la bibita sponsor, invitando a bere acqua, il ct ... Lo riporta huffingtonpost.it