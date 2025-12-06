Nel dibattito contemporaneo sul panettone artigianale, le classifiche sono diventate un dispositivo comunicativo ipertrofico. Studiando il settore da molti anni, abbiamo capito come dopo una prima stagione di concorsi pionieristici, il sistema sia rapidamente slittato verso una bulimia competitiva in cui ogni lista pretende di decretare il migliore d’Italia. Ma tale pretesa è tecnicamente infondata: il panettone è un prodotto troppo sensibile, troppo variabile, troppo identitario per entrare in un ranking univoco. È per questo che a Gastronomika preferiamo non farne, da sempre. Ma quest’anno ci pare giusto spiegarvi nel dettaglio il perché di questa scelta, che oggi più che mai è evidente e comprensibile anche agli osservatori più sbadati. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Perché anche quest’anno non facciamo classifiche sul panettone