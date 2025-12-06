Stai dormendo profondamente quando un dolore improvviso e lancinante alla gamba ti strappa dal mondo dei sogni. È un crampo muscolare: acuto, incessante e del tutto inaspettato. Ma perché i crampi notturni colpiscono nel cuore della notte e cosa c’è davvero dietro questi dolorosi risvegli? Sebbene questi spasmi muscolari intensi e involontari siano solitamente innocui, possono disturbare profondamente il sonno, influire sulla routine quotidiana e compromettere la qualità della vita in generale. Come spiega la Cleveland Clinic, “I crampi alle gambe sono contrazioni muscolari dolorose e involontarie che possono durare pochi secondi o minuti. 🔗 Leggi su Newsner.it

© Newsner.it - Perché abbiamo i crampi notturni e come prevenirli