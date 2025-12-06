Per la Cervia Run 2026 arriva il patrocinio della regione Emilia Romagna

Anche per il 2026 la Regione Emilia Romagna ha concesso il proprio patrocinio sia alla Cervia Run sia agli eventi Family&Kids in programma nel weekend del 21 e 22 marzo. Un riconoscimento importante, che certifica la qualità del lavoro svolto in questi anni dall’organizzazione e l’impegno nel. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it