Per la Cervia Run 2026 arriva il patrocinio della regione Emilia Romagna

Ravennatoday.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Anche per il 2026 la Regione Emilia Romagna ha concesso il proprio patrocinio sia alla Cervia Run sia agli eventi Family&Kids in programma nel weekend del 21 e 22 marzo. Un riconoscimento importante, che certifica la qualità del lavoro svolto in questi anni dall’organizzazione e l’impegno nel. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

cervia run 2026 arrivaPer la "Cervia Run 2026" arriva il patrocinio della regione Emilia Romagna - Dopo la partnership con l’Ausl Romagna per la terza edizione della “due giorni” arriva anche l’Imprimatur della Regione ... Secondo ravennatoday.it

Cervia Run 2026 scalda i motori. Corsa fa rima con beneficenza - La stagione sportiva cervese del 2026 prenderà ufficialmente il via nel weekend di sabato 21 e domenica 22 marzo con la terza edizione della Cervia Run, manifestazione aperta a tutti, dagli atleti ... Lo riporta ilrestodelcarlino.it

cervia run 2026 arrivaLe tappe in Emilia-Romagna del Giro d'Italia 2026: da Cervia al Corno alle Scale, il percorso e l'altimetria dei 184 chilometri - La Corsa Rosa il 17 maggio sarà in regione con un percorso di grande fascino dal mare all'Appennino: spazio anche per il Giro d’Italia Women ... Si legge su corrieredibologna.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Cervia Run 2026 Arriva