Per la Cervia Run 2026 arriva il patrocinio della regione Emilia Romagna
Anche per il 2026 la Regione Emilia Romagna ha concesso il proprio patrocinio sia alla Cervia Run sia agli eventi Family&Kids in programma nel weekend del 21 e 22 marzo. Un riconoscimento importante, che certifica la qualità del lavoro svolto in questi anni dall’organizzazione e l’impegno nel. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Altre letture consigliate
SEDICESIMA DI CAMPIONATO ? Bellariva Virtus - Cervia United Campionato Promozione girone D - 16a giornata Domenica 7-12-2025 Rivazzurra (RN) - Campo sportivo Via Musiani ? Calcio d'inizio ore 14:30 Domani arriva la corazzata Cervia, can - facebook.com Vai su Facebook
Per la "Cervia Run 2026" arriva il patrocinio della regione Emilia Romagna - Dopo la partnership con l’Ausl Romagna per la terza edizione della “due giorni” arriva anche l’Imprimatur della Regione ... Secondo ravennatoday.it
Cervia Run 2026 scalda i motori. Corsa fa rima con beneficenza - La stagione sportiva cervese del 2026 prenderà ufficialmente il via nel weekend di sabato 21 e domenica 22 marzo con la terza edizione della Cervia Run, manifestazione aperta a tutti, dagli atleti ... Lo riporta ilrestodelcarlino.it
Le tappe in Emilia-Romagna del Giro d'Italia 2026: da Cervia al Corno alle Scale, il percorso e l'altimetria dei 184 chilometri - La Corsa Rosa il 17 maggio sarà in regione con un percorso di grande fascino dal mare all'Appennino: spazio anche per il Giro d’Italia Women ... Si legge su corrieredibologna.corriere.it