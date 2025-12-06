Per interpretare Brunello Cucinelli Saul Nanni è andato ben oltre il method acting

Designer, imprenditore e in un certo modo anche filosofo, Brunello Cucinelli è uno di quei personaggi che qualcuno definirebbe larger than life. Un documentario sulla sua vita sembra quasi una prosecuzione naturale del suo lavoro, un nuovo modo di raccontare il pensiero che ha sempre mosso il lavoro di Cucinelli. Così come per i suoi capi, per realizzare Brunello, il visionario garbato Cucinelli ha scelto di affidarsi all'eccellenza del cinema italiano: Giuseppe Tornatore alla regia e Saul Nanni nel ruolo del giovane Brunello. «Quando ho saputo del progetto ho immediatamente detto di sì», ha raccontato Saul Nanni poche ore prima della première del film a Cinecittà, il cuore del cinema italiano a Roma.

