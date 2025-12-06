Per Gaza la pace è ancora lontana L’allarme del premier del Qatar | Trattative a un punto critico

Le trattative per consolidare il cessate-il-fuoco sostenuto dagli Stati Uniti nella Striscia di Gaza sono a un punto critico. Parola del primo ministro e ministro degli Affari Esteri del Qatar, Mohammed bin Abdulrahman al Thani. «I mediatori stanno lavorando per avanzare alla fase successiva del cessate-il-fuoco, ma ci troviamo in un punto critico. È solo una pausa (.) Non possiamo ancora considerarlo un cessate-il-fuoco. Il cessate-il-fuoco non può essere completato senza il completo ritiro delle truppe israeliane, il ristabilimento della piena stabilità nella Striscia di Gaza e la libera entrata e uscita delle persone, cosa che oggi non avviene», ha dichiarato il Primo Ministro qatarino al Doha Forum. 🔗 Leggi su Open.online

