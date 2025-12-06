B OBÒ – LA VOCE DEL SILENZIO Genere: documentario sentimental-teatrale Regia: Pippo Delbono. Con Pippo Delbono e Vincenzo Cannavacciuolo, in arte Bobò Sesso e lotta di classe tra Messico e Usa. Una clip dal film “Dreams” con Jessica Chastain X Leggi anche › “The Encampments – Gli accampamenti”: la recensione del documentario Per più di vent’anni, Pippo Delbono ha tenuto nella sua compagnia teatrale Bobò, un sordomuto analfabeta e microcefalo che aveva incontrato durante uno stage teatrale al manicomio di Aversa (dove era stato ricoverato per 45 anni) e la cui forza espressiva l’aveva subito stregato. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Per chi vuole fare i conti con il fascino dell’inaspettato