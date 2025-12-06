Pentathlon Giorgio Malan e la giovanissima Annachiara Allara svettano nelle qualificazioni degli Assoluti
Entra sempre più nel vivo il Campionato Italiano Assoluto 2025 di pentathlon moderno “Memorial Valter Magini” in corso di svolgimento a Montelibretti (Roma). Nella giornata odierna sono andate in scena le qualificazioni maschili e femminili in vista delle finali che andranno in scena domani. Per quanto riguarda la prova femminile le migliori 18 atlete sulle 34 al via hanno staccato il pass per l’atto conclusivo di domani. Davanti a tutte la giovanissima Annachiara Allara: la 16enne del team Junior Asti ha fissato il limite con 1381 punti davanti a Ludovica Montecchia (Aeronautica Militare), con 1349, che era risultata la migliore nella prova di scherma di ieri. 🔗 Leggi su Oasport.it
