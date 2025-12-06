Pellegatti | Milan non si può lasciare Allegri con le incognite Nkunku e Giménez Serve un attaccante

Pianetamilan.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il giornalista sportivo Carlo Pellegatti, commentando Lazio-Milan 1-0 di due giorni fa in Coppa Italia in un video sul suo canale 'YouTube', invoca ancora l'acquisto di un attaccante nel calciomercato di gennaio. Ecco il suo appello alla società. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

pellegatti milan non si pu242 lasciare allegri con le incognite nkunku e gim233nez serve un attaccante

© Pianetamilan.it - Pellegatti: “Milan, non si può lasciare Allegri con le incognite Nkunku e Giménez. Serve un attaccante”

