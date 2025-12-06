Pellegatti | Milan non si può lasciare Allegri con le incognite Nkunku e Giménez Serve un attaccante
Il giornalista sportivo Carlo Pellegatti, commentando Lazio-Milan 1-0 di due giorni fa in Coppa Italia in un video sul suo canale 'YouTube', invoca ancora l'acquisto di un attaccante nel calciomercato di gennaio. Ecco il suo appello alla società. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Gianluigi Lentini ha rilasciato queste parole al canale YouTube di Carlo Pellegatti: Sull'arrivo al Milan: "Ero molto attaccato al Torino e ai tifosi granata, quindi è stato difficile. E' stato difficile accettare il Milan, non perchè avessi qualcosa contro il Milan, ma app - facebook.com Vai su Facebook
MN - Pellegatti: "Non sono sorpreso di vedere il Milan in alto in classifica. Ecco perchè è stato importante battere l'Inter" Vai su X
Pellegatti insiste: “Date ad Allegri una punta. Vorrei fare i complimenti alla Curva…” - 0 con un gol di Zaccagni al minuto 80, Carlo Pellegatti ha commentato la sconfitta nel suo canale YouTube, ribadendo il ... Si legge su milannews.it
Maignan Milan, Pellegatti scuote i rossoneri: le sue parole - Segui le ultimissime sui rossoneri Il nodo rinnovo di Mike Maignan continua a tenere in tensione l’ambiente Milan. Segnala milannews24.com
Carlo Pellegatti: «Berlusconi chiedeva di silenziare la tv per ascoltare le mie radocronache. Gli insulti ad Antonio Conte? Il punto più basso della mia carriera» - E a La Stampa ricorda che «prima di andare alle corse acquistavo il biglietto del metrò e della ... Lo riporta ilmessaggero.it
Pellegatti: "Milan, serve un terzino. Senza Jashari in mezzo..." - Il giornalista Carlo Pellegatti ha parlato di Milan a TMW Radio, durante Calciomercato e Ritiri: "Vlahovic? Scrive tuttomercatoweb.com