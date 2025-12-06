Peep il golden retriever con la leucemia L' influencer Giada Smania lancia la raccolta fondi online | 15mila euro in un giorno

Ilgazzettino.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

TREVISO - Peep è una golden retriever di 4 anni. Sta combattendo contro una leucemia mieloide acuta. Giada Smania, influencer trevigiana, seguita da 237mila persone su Instagram, ha. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

peep golden retriever leucemiaRaccolta fondi per pagarle la chemio - In meno di 24 ore ha superato i 15 mila euro la raccolta fondi avviata sulla piattaforma GoFundMe per sostenere le cure di Peep, una Golden Retriever di quattro anni a cui è stata diagnosticata una le ... Scrive polesine24.it

