Peep il golden retriever con la leucemia L' influencer Giada Smania lancia la raccolta fondi online | 15mila euro in un giorno
TREVISO - Peep è una golden retriever di 4 anni. Sta combattendo contro una leucemia mieloide acuta. Giada Smania, influencer trevigiana, seguita da 237mila persone su Instagram, ha. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it
Raccolta fondi per pagarle la chemio - In meno di 24 ore ha superato i 15 mila euro la raccolta fondi avviata sulla piattaforma GoFundMe per sostenere le cure di Peep, una Golden Retriever di quattro anni a cui è stata diagnosticata una le ... Scrive polesine24.it